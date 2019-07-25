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Москвичам пообещали выходные без снега

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Фото: Андрей Рудаков / РИА Новости

В предстоящие выходные в Москве осадки в виде снега не ожидаются. Об этом агентству РИА Новости рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее сообщалось, что из-за резкого похолодания в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег, а арктический воздух доберется до южных регионов.

По утверждению Поздняковой, мокрый снег на выходных может выпасть в проливе между Новой Землей и Архангельской областью и в Воркуте, а столичный регион окажется под властью ливней. При этом температура из-за ультраполярного вторжения холодных воздушных масс температура воздуха понизится примерно на 10 градусов.

24 июля Гидрометцентр посоветовал москвичам достать из гардероба теплую одежду из-за ожидающегося резкого похолодания.

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