Москвичам пообещали выпадение половины месячной нормы осадков в четверг

В Москве в четверг, 12 августа, может выпасть половина месячной нормы осадков, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Москва 24».

Москвичам не следует ждать солнца. Синоптик пообещал, что дожди в ближайшие сутки усилятся. В ночь со среды на четверг столица попадет «на язык тепла южной циклонической депрессии». По словам специалиста, это обострит атмосферный фронт окклюзии.

С 21:00 до 03:00 осадкомеры могут зафиксировать 20-25 миллиметров. К утру эта цифра вырастет еще на три миллиметра. «В светлое время суток — около 12 миллиметров, что в целом эквивалентно половине месячной нормы», — добавил специалист.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков пообещал москвичам теплый август. Температура воздуха будет колебаться в районе 20-25 градусов.

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