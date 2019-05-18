Москвичам пообещали ясные и теплые выходные

В субботу, 18 мая, в Москве ожидается ясная погода без осадков, воздух в столице прогреется до 23 градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По словам синоптиков, в Подмосковье ожидается 18-23 градусов тепла. Отмечается, что такая температура соответствует показателям июня.

Атмосферное давление понизится и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что продолжительность теплого времени года в столице увеличилась с начала столетия. В среднем длительность холодного периода в городе сократилась на две-три недели.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!