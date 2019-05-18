Сегодня в 09:52

Москвичам пообещали ясные и теплые выходные

Новости /
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В субботу, 18 мая, в Москве ожидается ясная погода без осадков, воздух в столице прогреется до 23 градусов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По словам синоптиков, в Подмосковье ожидается 18-23 градусов тепла. Отмечается, что такая температура соответствует показателям июня.

Атмосферное давление понизится и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что продолжительность теплого времени года в столице увеличилась с начала столетия. В среднем длительность холодного периода в городе сократилась на две-три недели.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.