Москвичам пообещали заморозки

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал москвичам, что в столицу придет прохладная погода и заморозки. Об этом он заявил «Вечерней Москве».

По словам синоптика, с 26 апреля установится достаточно прохладная погода с дождями и заморозками в утренние часы. К концу следующей недели погода немного изменится, но уже 1 мая в столицу снова вернется холодный циклон.

«Первая половина следующей недели будет холодной, облачной с прояснениями и небольшими осадками преимущественно в виде дождя», — сказал эксперт. Он отметил, что немного теплее станет под конец недели.

Также Леус добавил, что 1 мая прогнозируются дожди ливневого характера местами с мокрым снегом, днем воздух прогреется до плюс 5-9 градусов, будет ветрено.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей ждет аномальный грозовой вал. Город, как ожидается, накроют мощные облака в форме гор и башен.

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