Москву накроет аномальный грозовой вал

Москвичам предрекли аномальный грозовой вал. Город, как ожидается, накроют мощные облака в форме гор и башен. Об этом заявил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Он рассказал, что вечером в четверг, 22 апреля, в столице изменится погода, местами будут «скоротечные» дожди. По словам Тишковца, это «только начало». Уже 23 апреля над Москвой появятся мощные облака разных форм, и их высота составит до 10 километров. Таким образом начнет формироваться грозовой вал, пояснил синоптик.

Тишковец спрогнозировал интенсивные ливни, возможны грозы и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. Он добавил, что подобные значения считаются штормовыми. Помимо этого, 23 апреля в Москве выпадет до 17 миллиметров осадков, что составляет больше трети месячной нормы.

В выходные жителям столицы пообещали заморозки и снег вместе с приходом холодного атмосферного фронта. По словам метеоролога, за этот период ожидается 70 процентов от апрельского объема влаги в Москве.

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