Москвичам пообещали «жарковатую погоду»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам «жарковатую погоду» с температурой 27-30 градусов тепла, по области термометры будут показывать до 30 градусов. Он сообщил об этом ТАСС.

Такая погода прогнозируется в столичном регионе до четверга, температура будет на 4-5 градусов выше нормы.

Вильфанд отметил, что особенно жарким будет понедельник, когда температура достигнет 31 градуса тепла, что считается опасным явлением. По его словам, в понедельник, возможно, будет выпущено предупреждение об опасном явлении — «очень жаркая погода». Если в столице температура превышает 30 градусов, это считается некомфортным, пояснил специалист. При этом ближайшие ночи в Москве будут по-летнему теплыми, температура составит 16-18 градусов тепла.

Кроме того, погода будет переменчивой: москвичей ждут как хмурые дни с дождями, так и ясные — без осадков. «Очень необычная циркуляция сейчас над центром европейской части России — идет противостояние циклона и антициклона. В воскресенье еще будет облачная погода и небольшой кратковременный дождь, но совершенно летнего типа», — объяснил Вильфанд.

Ранее Вильфанд отметил, что в 2021 году в Москве ожидается несколько периодов бабьего лета, а также красивая продолжительная золотая осень, так как почва получила достаточно влаги. Осенью обязательно наступит обещанный период бабьего лета, однако перед этим жителям столицы сначала придется столкнуться с холодами.

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