Москвичам пообещали жару выше 30 градусов

В Гидрометцентре пообещали москвичам жару выше 30 градусов во вторник, 18 мая. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает РИА Новости.

«В Москве на завтра прогнозируется 29-31 градусов, в Подмосковье — 28-33 градусов. Для Москвы 30 градусов и выше считается жарой... 33 градуса будет, скорее всего, на востоке Подмосковья», — отметила главный специалист метеобюро Марина Макарова.

Эксперт добавила, что жара закрепится в регионе до среды, 19 мая. После этого небо затянет облаками, ожидается дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, оранжевого уровня из-за жары. По информации метеослужбы, в столице с 11:00 до 18:00 понедельника, 17 мая, ожидается сильная жара с температурой воздуха 30 градусов. Оранжевый уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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