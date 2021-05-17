В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Гидрометцентр России повысил в понедельник, 17 мая, уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, оранжевого уровня из-за жары, пишет «Интерфакс».

По информации метеослужбы, в столице с 11:00 до 18:00 понедельника ожидается сильная жара с температурой воздуха 30 градусов. Оранжевый уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве этим летом, вероятнее всего, окажется выше климатической нормы. По ее словам, среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Специалист отметила, что в этом сходятся данные российских и зарубежных специалистов.

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