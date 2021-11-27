Москвичам пообещали зимнюю погоду и белые пейзажи

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова пообещала москвичам зимнюю погоду и белые пейзажи с наступлением календарной зимы. Она рассказала ТАСС о погоде в Москве и Подмосковье в середине следующей недели.

«Уже 1 декабря у нас прогнозируется температура 0 — минус 5 градусов в течение суток и небольшой снег. В последующие два дня у нас также прогнозируется небольшой снег. 2 декабря днем будут минус 4 — плюс 1 градуса, в пятницу — минус 3 — плюс 2 градуса. Акцент еще необходимо сделать на гололедице, конечно. Будет скользко», — рассказала синоптик.

По ее словам, снег в эти дни не будет таять, поскольку среднесуточная температура будет ниже 0 градусов. «За городом будут белые пейзажи. В городе тоже припорошит», — пообещала метеоролог.

Ранее в ноябре главный специалист Гидрометцентра в разговоре с «Мослентой» усомнилась в образовании устойчивого снежного покрова в столице и предсказала таяние осадков из-за температуры.