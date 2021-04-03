Москвичам порекомендовали успеть принять солнечные ванны

Москвичи смогут наслаждаться безопасным для здоровья солнцем до середины следующей недели. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу в столице будет облачно, однако «солнечные лучи уже можно будет ловить». Начиная с воскресенья и до середины следующей недели погода будет вполне солнечная.

Ученый отметил, что солнечная энергия сейчас сравнима с серединой сентября, а угол наклона солнечных лучей большой, поэтому «сейчас лучшее время для солнечных ванн».

2 апреля Москвичей засыпало мокрым снегом. По данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки накрыли почти весь столичный регион, в том числе и часть Московской области. По оценке центра погоды «Фобос», за день в Москве могла выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков.

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