Москвичам посоветовали не ждать зиму

Жителям Москвы посоветовали не ждать зимнюю погоду в ближайшее время. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет агентство «Москва».

Устойчивый переход через ноль градусов, по его словам, наступит только в конце ноября. Тогда же и сформируется снежный покров, указал Вильфанд. «Зима придет обязательно, но она будет изменчива», — сказал синоптик.

Как отметили в Гидрометцентре, зима не будет холодной, а температура будет около и выше нормы. В ноябре средняя температура составит минус три градуса, в декабре — минус шесть градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь в столице с 31 октября на 1 ноября стала самой холодной с начала осени. Минувшей ночью на метеостанции ВДНХ было зафиксировано минус 3,8 градуса. Синоптики предупреждали, что погода в Москве будет ухудшаться.

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