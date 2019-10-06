Москвичам посулили мокрый снег и сильный ветер

В столичном регионе в воскресенье, 6 октября, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления МЧС России, передает агентство «Москва».

Согласно данным специалистов, в городе до 21:00 прогнозируются обильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. В некоторых районах возможно также отложение снега на деревьях и проводах. Кроме того, в Москве усилится ветер до 17 метров в секунду.

В ведомстве в связи с погодной ситуации порекомендовали москвичам парковать автомобили вдали от деревьев, а также быть внимательными, осторожными и избегать слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов.

4 октября сообщалось, что в столичный регион прорвется холодный атмосферный фронт, в результате чего в город придут ноябрьские холода. Пик похолодания прогнозируется на начало следующей недели: ожидается до плюс 4-5 градусов, что более характерно для начала ноября.

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