Москвичам предложили билеты на рождественскую службу в храм Христа Спасителя

Желающим посетить рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в ночь с 6 на 7 января предложили обзавестись специальным приглашением. Без билетов прихожан не будут пускать в храм. Об этом сообщается на официальном сайте РПЦ.

Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией вход для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями лиц ограничат.

Ранее в МЧС предупредили, что в Москву придут сильный туман и гололедица. В связи с этим водителям порекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других транспортных средств. Также их призвали избегать внезапных маневров на дороге — обгонов, перестроений, опережений. Такое же предупреждение ведомство выпустило и для жителей Подмосковья.

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