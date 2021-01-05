Москвичей предупредили о сильном тумане и гололеде

В Москву придут сильный туман и гололедица. Об этом жителей столицы предупредили в МЧС, передает ТАСС.

По данным Росгидромета, до 10:00 5 января город будет окутан туманом с видимостью 200-700 метров. Уточняется, что туман считается сильным, если видимость составляет менее 500 метров.

Также на дорогах ожидается гололед. В связи с этим водителям порекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других транспортных средств. Также их призвали избегать внезапных маневров на дороге — обгонов, перестроений, опережений. Такое же предупреждение МЧС выпустило и для жителей Подмосковья.

По информации портала «Метеоновости», столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Погода будет облачной, но без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0 градусов, в области возможен мороз до 5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал, что с понедельника, 4 января, в Москву вернется зимняя погода. Положительных температур больше не будет, а юго-восточные ветры будут приносить прохладу, утверждал он.

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