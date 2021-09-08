Москвичам предложили обследоваться на склонность к алкоголизму

«Эта возможность бесплатна для жителей города. Провести такие исследования и получить адекватную помощь можно на любом этапе заболевания и, может быть, даже до заболевания. Мы можем сказать родителям о рисках их детей по генетическим маркерам возможного наркологического заболевания», — заключил врач.

Ранее в июле главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о безопасной для организма дозе алкоголя. По его словам, таковой может быть только нулевая доза.

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