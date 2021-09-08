Москвичам предложили обследоваться на склонность к алкоголизму
Москвичей пригласили на генетическое исследование, позволяющее выявить склонность к алкоголизму. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на психиатра-нарколога департамента здравоохранения столицы Евгения Брюна.
Специалист отметил, что жителям города расскажут об их статусе и рисках по заболеванию, а кроме того, предложат варианты дальнейших действий.
«Эта возможность бесплатна для жителей города. Провести такие исследования и получить адекватную помощь можно на любом этапе заболевания и, может быть, даже до заболевания. Мы можем сказать родителям о рисках их детей по генетическим маркерам возможного наркологического заболевания», — заключил врач.
Ранее в июле главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о безопасной для организма дозе алкоголя. По его словам, таковой может быть только нулевая доза.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!