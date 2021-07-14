Нарколог рассказал о безопасной для организма дозе алкоголя

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о безопасной для организма дозе алкоголя в эфире «Радио 1».

Врач заверил, что безопасной может быть только нулевая доза алкоголя. Он также обратил внимание на мнение, согласно которому есть определенная безвредная доза, и добавил, что подобной позиции раньше придерживались и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Однако в настоящее время позиция изменилась, в том числе и в ВОЗ, отметил Холдин. Риск развития болезней можно практически свести на нет, если совсем не употреблять алкогольные напитки.

В январе психиатр-нарколог Даниил Покровский назвал безопасную дозу крепкого алкоголя. По его словам, для взрослого мужчины это одна, максимум две рюмки напитка типа коньяка или водки.

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