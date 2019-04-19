Москвичам предложили привлечь певчих птиц

Москвичи, живущие на нижних этажах многоквартирных домов, могут привлечь лесных певчих птиц, устроив для них синичники или скворечники. Об этом рассказал агентству «Москва» руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

По его словам, при выборе домика нужно учитывать размер птицы, которую планируется привлечь. Так, жилища для синиц должны отличаться от обычных скворечников размером и диаметром отверстия, через которое птицы попадают внутрь. «Если мы сделаем для синиц скворечник, то потом более сильные птицы прогонят их из гнезда, невзирая на наличие кладки, а у птенцов будут проблемы с тем, чтобы выбраться из столь большого жилища», — пояснил орнитолог.

Мишин отметил, что легче всего заинтересовать пернатых будет тем, кто живет рядом с парками или хотя бы в хорошо озелененных дворах. Он также добавил, что птицам будет необходимо обеспечить подходящие условия, чтобы их не спугнуть: не шуметь, не проводить генеральную уборку балкона и не передвигать там вещи.

Ранее руководитель «Орнитария» призвал москвичей помогать птицам с питанием даже в теплое время года, так как прикормленные зимой пернатые могут не найти самостоятельно еду летом.