Москвичам предложили собрать желуди

Плоды растения впоследствии передадут для посева в национальный парк «Угра», расположенный в Калужской области. Желуди принимают по адресу Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1. Принести сюда плоды можно в будние дни с 10:00 до 20:00, а также в выходные с 12:00 до 18:00.

«Принимаем только желуди дуба черешчатого хорошего качества, без шляпки. Читайте в инструкции, как их правильно собирать», — говорится в сообщении. Помимо этого, все желающие могут самостоятельно отвезти желуди в парк. Сделать это можно до 3 октября включительно.

Ранее москвичка продала украшение в виде эльфийских ушей иностранке. Позже оказалось, что покупательницей является гражданская жена миллиардера Илона Маска — певица Граймс. Украшение звезда надела на благотворительный бал.

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