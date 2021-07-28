Москвичам предложили выбрать президентом кота
Москвичам предложили избрать президентом кота. Однако на пост главы государства «харизматичный, дерзкий и жесткий кандидат» пока не претендует: он выдвинулся только в президенты района Бирюлево. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».
Администраторы сообщества опубликовали листовку в поддержку «кандидата от народа». «Поставьте свою подпись за меня. Пишите свои жалобы по району и двору. Буду решать. Буду действовать», — гласит агитка. Также на ней указан адрес, куда москвичи могут присылать свои просьбы и предложения.
Полноценную предвыборную компанию кандидат на пост президента Бирюлево обещает развернуть с 1 августа. А пока у него появилась страница в Instagram, где уже опубликовано четыре поста. В одном из них кот четко обозначает свои намерения: «Занят лишь частным, нет кайфа трепаться. Выдвигаюсь в президенты Бирюлево».
В комментариях подписчики сообщества призывают друг друга обязательно голосовать за такого кандидата. Некоторые из них считают, что кот на высокой должности еще и сэкономит бюджетные средства. «Надо выбирать, ребятушки. Экономия бюджета — машину можно не покупать. Опять же, если посадят, можно просто в переноске во время следствия держать», — написала одна из подписчиц канала.
В Москве пока не было котов на государственной службе. Кошки официально числятся сотрудниками госучреждений только в Санкт-Петербурге — охраняют от грызунов музей Эрмитаж и Санкт-Петербургскую академическую капеллу. Зато в Москве служат птицы. В начале июня сотрудники ФСО представили журналистам полярную сову по кличке Буран. Она будет охранять Московский Кремль от ворон.
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