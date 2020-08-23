Москвичам предрекли аномальное потепление на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 23 августа, рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«Мы думали, что у нас последние теплые выходные дни. Ничего подобного. Лето вообще не собирается сдаваться. К воскресенью вновь антициклональный тип погоды обеспечит и москвичей, и жителей Центральной России примерно такой же погодой, как сегодня: солнечно, без осадков», — заявил синоптик.

По словам Тишковца, метеорологическое лето закончится 27 августа, когда среднесуточная температура опустится ниже 15 градусов тепла. «Здесь я не вижу таких переходов: лето будет увеличено в правах со сдвижкой как минимум на две недели», — пояснил он.

В понедельник, 24 августа, ожидается всплеск аномального тепла — столбик термометра поднимется до плюс 29 градусов тепла. Тишковец считает, что подобные значения не нормальны, так как средняя температура в такое время года составляет около плюс 20 градусов.

Также синоптик сказал, что с 1 сентября в Москве начнется похолодание.

Ранее 23 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал жителям Москвы похолодание с середины следующей недели. Он заявил, что погода станет облачной и дождливой, при этом возвратятся теплые ночи.

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