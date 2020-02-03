Москвичам предрекли больше аварий

Вечером в понедельник, 3 февраля, в Москве возрастет число мелких аварий из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем официальном Twitter-аккаунте.

Как уточнили в ЦОДД, ситуация на дорогах осложнится из-за снегопада, который будет наблюдаться в городе до конца дня. Кроме того, к вечеру в Москве похолодает. «Будет скользко, много мелких ДТП», — предрекли в организации.

Там также призвали столичных водителей соблюдать скоростной режим и быть аккуратнее.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что в ближайшие дни период аномально теплой погоды в столице завершится. По прогнозу, уже 8 и 9 февраля температура воздуха ночью опустится до минус 15-17 градусов.

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