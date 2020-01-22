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Москвичам предрекли эпизод настоящей зимы

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москвичам пообещали эпизод настоящей зимы в конце января. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, к концу текущей недели в столице ожидается похолодание, которое принесет снежные осадки. Такая погода наступит в четверг и сохранится в ночь на пятницу, предупредила специалист. Также она заявила, что уже к вечеру среды, 22 января, в Москве выпадет снег, который с различной степенью интенсивности будет идти в течение всего четверга.

Температура воздуха опустится до минус 6 градусов ночью в столице и до минус 9 — в Подмосковье. В последний рабочий день начнется потепление до нуля градусов, однако снежный покров сохранится и на выходных.

Во вторник, 21 января, погода в Москве побила рекорд времен главы СССР Никиты Хрущева. Воздух в столице прогрелся до плюс 3,4 градуса. Предыдущий максимум был установлен 63 года назад. В то же время абсолютный рекорд был установлен в 1898 году. Тогда синоптики зафиксировали плюс 3,8 градуса.

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