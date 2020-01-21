В Москве побит рекорд тепла времен Хрущева

Температура воздуха в Москве во вторник, 21 января, прогрелась до плюс 3,4 градуса и побила рекорд 63-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, пишет РИА Новости.

Предыдущий рекорд для 21 января был установлен еще в годы, когда у власти в СССР находился Никита Хрущев, — тогда был зафиксирован показатель в плюс 3,3 градуса. В то же время, по словам Синенкова, абсолютный рекорд был установлен в 1898 году. Тогда синоптики зафиксировали плюс 3,8 градуса.

Нынешняя зима оказалась аномально теплой и такая погода для столичного региона нехарактерна. По словам синоптиков, она стала проблемой для метеочувствительных москвичей. Погода, в частности, сопровождается высокой влажностью и выраженным дефицитом кислорода в воздухе — это несет определенные риски для горожан с заболеваниями органов дыхания, особенно при бронхиальной астме, хроническом бронхите с явлениями кислородной недостаточности.

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