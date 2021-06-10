Москвичам предрекли «гонку за ясным небом» во время затмения Солнца

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал москвичам «гонку за ясным небом» во время кольцеобразного затмения Солнца 10 июня. Его слова приводит РЕН ТВ.

Синоптик пояснил, что жителям столицы для того, чтобы увидеть солнечное затмение, придется ориентироваться на прогнозы синоптиков и перемещаться по городу за просветом в облаках.

«Дожди интенсивности разной, но преимущественно небольшой. Где-то может быть просвет два часа, если повезет», — сказал Вильфанд, посоветовав посмотреть прогноз погоды на сайте Гидрометцентра.

В Москве будут видны только частные фазы затмения с максимумом в 14:26, когда Луна закроет Солнце на 16 процентов.

Ранее астроном и старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников назвал дату ближайшего лунного затмения в Москве. Как рассказал специалист, ближайшее частичное затмение будет в столице в 2023 году.

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