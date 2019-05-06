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Москвичам предрекли грозу на День Победы

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В столичном регионе в день празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне ожидается дождливая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает агентство «Москва» в понедельник, 6 мая.

По его словам, температура воздуха в четверг, 9 мая, составит от 19 до 24 градусов тепла, ветер будет дуть со скоростью до 17 метров в секунду. Согласно предварительному прогнозу, в городе пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Собеседник агентства добавил, что прогноз может измениться из-за неустойчивости погоды в регионе.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе в Москве будет наблюдаться переменчивая погода с чередованием похолоданий и потеплений.

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