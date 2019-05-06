Москвичам предсказали «температурные качели»

На текущей неделе в Москве будет наблюдаться переменчивая погода с чередованием похолоданий и потеплений. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«Жителей столицы ожидают настоящие температурные качели», — отметили в погодном центре.

Так, по прогнозу синоптиков, в понедельник и вторник, 6 и 7 мая, в столице будет тепло и солнечно — столбики термометров покажут до плюс 23-26 градусов. В среду, 8 мая, в городе похолодает до плюс 16-19 градусов, пройдут дожди, местами возможны грозы. Такая же погода сохранится в четверг, 9 мая, но в пятницу, 10 мая, в регион снова вернется тепло — температура вырастет до 20-23 градусов выше нуля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 6 и 7 мая установится теплая погода, характерная для середины лета.

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