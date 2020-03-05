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Москвичам предрекли «малиновое» лето

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москвичам предрекли «малиновое» лето — средняя температура каждого из месяцев сезона будет превышать климатическую норму. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода в течение летних месяцев будет идеальной для здоровья людей. «Лето получается очень классное. Я обозвал его "малиновым", потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины», — объяснил метеоролог, добавив, что москвичей ожидает климатический комфорт.

Тишковец добавил, что погода весной останется аномально теплой. К маю температурный разрыв с нормой уменьшится, однако холодов не прогнозируется.

В феврале москвичей предупредили о волнах жары и ливнях летом, при этом периоды жаркой погоды будут наблюдаться чаще. По мнению сотрудника Главной геофизической обсерватории Андрея Киселева, такое явление в среднем по статистике учащается.

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