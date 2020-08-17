Москвичам предрекли окончание настоящего лета

Москвичи больше не смогут почувствовать настоящее летнее тепло. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, потепление, которое вернется в столицу в конце недели, уже нельзя назвать летним, поскольку ночью столбики термометров будут опускать до 7 градусов, и по утрам москвичам будет «зябко».

«Можно сказать, что это "тепло" в характерном августовском исполнении. Настоящее лето уже нельзя почувствовать. Оно бывает в последние дни июля, в первые дни августа, но не в конце месяца», — пояснил синоптик. Во второй половине августа климатическая норма температуры значительно снижается, добавил Вильфанд.

Грядущее потепление связано со слабым северным ветром и активным солнцем. К концу недели на смену северному ветру придет слабый южный, и на этом фоне температура повысится.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что жителей Москвы в конце августа ожидает жара до плюс 28 градусов — до этой температуры воздух прогреется к следующим выходным. «Лето достойно завершит этот сезон и извинится перед нами за свои волны похолодания», — сказал он.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!