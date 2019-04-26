Москвичам предрекли пасхальную грозу

На грядущих выходных в столичном регионе будет изменчивая погода. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Согласно предварительному прогнозу, в субботу, 27 апреля, в городе ожидается до 20 градусов тепла, однако уже на следующий день температура воздуха понизится до плюс 12 градусов.

При этом в ночь на Пасху, в воскресенье, 28 апреля, могут пройти кратковременные дожди, возможны грозы. В дневное время суток, по информации специалистов, будет солнечно.

25 апреля сообщалось о том, что в Москве начался пожароопасный период. Уже сейчас в столице ежедневно регистрируются случаи возгорания травы из-за неосторожного обращения с огнем.

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