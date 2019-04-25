В Москве начался пожароопасный сезон

В Москве начался пожароопасный период. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает news.ru со ссылкой на «Интерфакс».

По его словам, в этом году в городе довольно рано установилась теплая погода. «Очень быстро произошло таяние снега, трава быстро подсохла», — уточнил Бирюков. В результате уже сейчас в столице ежедневно регистрируются случаи загорания травы из-за неосторожного обращения с огнем, отметил чиновник.

Он пояснил, что чаще всего причиной пожаров становится человеческий фактор. Так, зачастую возгорания происходят из-за того, что люди, отдыхая на природе, не соблюдают правила пожарной безопасности, добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что среда, 24 апреля, стала самым теплым днем в столичном регионе с начала года. Температура воздуха в этот день побила рекорд семилетней давности и достигла 22,3 градуса выше нуля.

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