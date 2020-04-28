Москвичам предрекли психологические проблемы после самоизоляции

Москвичам предрекли психологические проблемы после того, как закончится режим самоизоляции, введенный из-за коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 28 апреля, информационному агентству «НСН» рассказала клинический психолог Наталья Ошемкова.

По ее словам, во время режима ограничительных мер россияне имеют высокие риски сформировать разные зависимости, в том числе от алкоголя, игромании или постоянного пользования компьютером и телефоном. Кроме того, снова разовьются психические заболевания, которые ранее были в жизни человека.

Психолог отметила, что тем, кто часто тревожится, сейчас намного тяжелее, чем было до эпидемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) возобновляется только от острой травмы. «Цифровая зависимость, например, не увеличивает риск развития ПТСР. Это две разные проблемы», — пояснила она.

Чтобы вылечиться от посттравматического расстройства, важно обратиться к психологам, посоветовала Ошемкова. При этом поможет снять стресс релаксационная методика дыхания, медитация или йога.

Кроме того, психоаналитик отметила, что не стоит много читать новостей — их большое количество также может вызвать панические атаки и стресс. «Выбрать один источник информации, например, сайт ВОЗ, и читать его раз в день, в определенное время», — рассказала специалист.

По состоянию на 28 апреля в Москве известно о 3 075 новых случаях заражения коронавирусом. Всего число инфицированных в столице с начала эпидемии — 48 426. За последние 24 часа вылечились и выписаны из больницы 606 человек. Умерли от осложнений еще 44 зараженных.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!