Обновлена статистика по коронавирусу в Москве

За сутки в Москве зафиксировали 3 075 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 48 426. Обновленная статистика опубликована в понедельник, 27 апреля, на сайте стопкоронавирус.рф.

По последним данным, в Москве вылечились 4 130 пациентов, из них 606 — выписанные только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии в столице 479 человек, в том числе за последние сутки 44 инфицированных скончались от осложнений. Отмечается также, что в Москве и Подмосковье по-прежнему насчитывается максимальное количество зараженных COVID-19.

В России всего 93 558 человек с подтвержденным диагнозом — за последние сутки число зараженных увеличилось на 6 411. При этом 8 456 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Умерли 867 человек.

По состоянию на 27 апреля в Москве с начала эпидемии был зафиксирован 45 351 случай заражения коронавирусом, всего в России 87 147 человек с подтвержденным диагнозом.

Накануне стало известно, что по сравнению с показателями прошлой недели на дорогах Москвы увеличилось количество автомобилистов на 30 тысяч человек. Кроме того, жители столицы также стали больше использовать метро и такси — 20 тысяч и 5 тысяч пассажиров соответственно.

При этом ранее также сообщалось, что в столичном метрополитене появились санитайзеры. Москвичи имеют возможность воспользоваться ими на станциях «Щелковская», «Комсомольская» (кольцевая) и «Белорусская» — всего 20 аппаратов. Уточняется, что это пока неоконченная работа — установку таких санитайзеров продолжают.

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