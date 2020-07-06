Москвичам предрекли резкое похолодание и тоскливую погоду

В Москве с 9 июля начнется резкое похолодание, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Причем первыми изменение погоды почувствуют жители северо-запада столицы, где похолодание начнется во второй половине среды.

По словам синоптика, температура воздуха понизится на 7-8 градусов. «Будет облачно, тоскливо, дождливо», — отметил он.

В понедельник, 6 июля, в Москве ожидается 28-30 градусов тепла, во вторник воздух прогреется до 32 градусов, в среду — до 29-31 градуса. 9 июля столбики термометров опустятся до 22-27 градусов, а к концу рабочей недели — до 20-25 градусов.

C 1 июля в столицу вновь вернулась аномально жаркая погода. Прогнозировалось, что она задержится как минимум до воскресенья, 5 июля. На европейскую территорию России пришли очень теплые воздушные массы со Средиземного моря.

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