Москвичам предрекли сибирские морозы

Москвичей на следующей неделе ожидают аномальные сибирские морозы, предрек ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, температура днем может опуститься до минус 17 градусов, а ночью до минус 27. Таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой. Мощное похолодание начнётся уже вечером в воскресенье, 10 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что с понедельника, 4 января, в Москву вернется зимняя погода. Положительных температур больше не будет, а юго-восточные ветры будут приносить прохладу, утверждал он.

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