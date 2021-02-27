Москвичам предрекли слякоть до апреля

Появившаяся из-за оттепели в Москве слякоть сохранится до середины апреля. Такой прогноз в комментарии «Вечерней Москве» сделала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она напомнила, что фактически март считается зимой, поэтому в конце месяца возможно выпадение значительного количества снега. «Мы предполагаем, что в этом году снег в столице пролежит до конца марта, а там, если будет теплое начало апреля, он быстро растает», — подчеркнула Позднякова.

В связи с этим главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья предположила, что слякотная погода с тающими водами, скорее всего, прекратится только в апреле.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании после самой теплой зимней ночи — с 26 на 27 февраля. По его словам, температура вернется к минусовым значениям. На дорогах образуется гололедица толщиной несколько миллиметров.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!