Москвичей предупредили о похолодании после самой теплой зимней ночи

Ночь на 27 февраля стала самой теплой в Москве с начала зимы, однако в выходные столицу вновь ждет похолодание. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«Минувшей ночью минимальная температура была плюс 2,2 градуса. Таким образом, это была самая теплая ночь за эту зиму», — отметил он.

По словам специалиста, утром 27 февраля похолодало, температура вернется к минусовым значениям. На дорогах образуется гололедица толщиной несколько миллиметров.

«Наметится обратный суточный ход температуры, то есть днем станет холоднее, чем минувшей ночью, а осадки от дождя перейдут в заряды снега. И температура понизится в Москве до минус 1-3, а в Подмосковье до 0-минус 5 градусов», — добавил Тишковец.

Ранее сообщалось, что ночь на вторник, 23 февраля, в Москве оказалась самой холодной с начала зимы. К 7:00 синоптики зафиксировали на метеостанции ВДНХ температуру воздуха минус 24,1 градуса. Прежний минимум этой зимы остался за 18 января с температурой минус 23,6 градуса. В Подмосковье температура опускалась до минус 30 градусов.

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