Москвичам предсказали похолодание к выходным

Установившаяся в Москве теплая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели, однако к выходным в столице снова похолодает. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает центр погоды «Фобос».

Там отметили, что потепление будет «достаточно устойчивым». Так, во вторник и среду, несмотря на ожидающиеся ливни и грозы, температура установится на отметке в плюс 25-26 градусов. В четверг и пятницу обильных осадков уже не предвидится, при этом температура днем составит около плюс 23-24 градусов.

Однако уже в субботу, по прогнозам синоптиков, в Москве немного похолодает: температура опустится до плюс 20 градусов, и снова пойдут дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столицу наконец-то пришло «настоящее августовское лето».

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