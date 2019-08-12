В Москве наступило «августовское лето»

В столичном регионе установится комфортная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По его мнению, погодные условия в городе будут замечательными — долгий период непогоды сменится повышением температуры до климатической нормы. «Настоящее лето пришло, августовское», — подытожил собеседник агентства.

Согласно предварительному прогнозу, уже в понедельник, 12 августа, воздух в Москве прогреется до 22 градусов тепла, а во вторник, 13 августа, — до плюс 25 градусов. Кроме того, в городе ожидаются теплые ночи: столбики термометров в темное время суток установятся на отметках от плюс 15 до 17 градусов.

В то же время, отмечают специалисты, до полудня среды, 14 августа, в столице возможны дожди с грозами, скорость ветра может составить до 17 метров в секунду.

11 августа сообщалось, что первая декада августа в Москве стала самой холодной за последние 69 лет, уступив лишь августу 1950 года. По данным метеорологов, средняя температура воздуха в этом месяце составила плюс 14,2 градуса, что на 4 градуса ниже нормы.

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