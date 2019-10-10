Москвичам предсказали самый теплый день недели

Самым теплым днем этой недели в Москве станет воскресенье, 13 октября. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, теплая погода установится в столице еще в субботу, однако в городе будут идти дожди. К воскресенью осадков станет меньше, при этом столбики термометров поднимутся до плюс 11-13 градусов.

«На самом деле такой температурный фон больше характерен стыку второй и третьей декад сентября», — отметил Вильфанд.

Ранее москвичам посоветовали делать утреннюю зарядку, пить зеленый чай и использовать бодрящие ароматические масла, чтобы бороться с осенней хандрой. При этом горожанам рекомендовали не поддаваться желанию отоспаться в выходные дни, поскольку это может нарушить режим дня.

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