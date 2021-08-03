Москвичам представили обновленную карту метро с перспективой на 10 лет

На в сети представили обновленную карту с перспективой на ближайшие 10 лет. Дизайнером выступил Константин Коновалов, который ранее создал современный логотип столичного метро.

В течение десятилетия в Москве заработают три новых диаметра: D3, D4, D5. Также откроются две сквозные радиальные линии: сиреневая и розовая, а замкнется Большая кольцевая линия темно-серой веткой. Многие линии еще будут продлены в Подмосковье для лучшей транспортной доступности отдаленных от центра города районов.

Всего к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию около 200 новых станций.

Пользователи сети неоднозначно восприняли эту новость. Многие отметили, что схема обновленной карты выглядит как «подземная паутина» с пересечением множества линий и станций метро.

«А через 40 лет до области дотянется?», «Такими темпами я из спального ВАО, передвинусь в ЦАО», «На всех окраинах сразу цены на жилье взлетели после этой новости, наверное», «То есть решили развивать все ветки дальше в область, кроме оранжевой ветки? Понятно», — отмечают подписчики Telegram-канала «Новости Москвы».

Ранее столичные власти рассказали о планах обеспечить метро четыре отдаленных района Москвы. Подземный транспорт возможно провести в Можайский, Ярославский, Молжаниновский и Головинский районы. На данный момент прорабатывается план развития московского метрополитена после 2025 года.

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