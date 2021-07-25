Власти Москвы допустили появление метро в четырех удаленных районах

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев отметил, что подземный транспорт могут провести в Можайский, Ярославский, Молжаниновский и Головинский районы. По его словам, сейчас прорабатывается план развития московского метрополитена после 2025 года.

«Удаленные от метро районы, согласно генплану, включают в себя возможность проведения к ним веток», — объяснил он. Несмотря на то, что конкретных планов строительства станций в этих районах нет, власти не исключают продления метро на эти территории.

Ранее стало известно, что в московском метрополитене может появиться напольное покрытие, оснащенное новой технологией для энергоэффективности. Речь идет о так называемой гибкой плитке, способной вырабатывать энергию от шагов пассажиров. Если использовать подобную технологию на каждой станции Большой кольцевой линии, то при пассажиропотоке в 380 миллионов людей в год можно получать до шести мегаватт электроэнергии в сутки.

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