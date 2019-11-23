Москвичам раскрыли дату появления снежного покрова

В ближайшие несколько дней в Москве установится морозная, но солнечная погода. Об этом телеканалу «360» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в столицу пришел «умеренный мороз», который характерен не только для ноября, но и для декабря и января. Температурный фон в ночь на воскресенье, 23 ноября, — от минус восьми до минус десяти градусов. Дневная температура колеблется от минус двух до минус четырех.

Такая погода продержится до среды, 27 ноября. Затем давление понизится и вернется к показателем нормы — от 747 до 750 миллиметров ртутного столба. Также начнет повышаться температура воздуха — днем ожидается около нуля градусов, ночью — около минус пяти. Отмечается, что тенденция сохранится до конца следующей рабочей недели. При этом специалист напомнил, что приблизительная климатическая дата установления снежного покрова — 28 ноября.

22 ноября сообщалось, что прошедшая ночь стала самой холодной в Москве за последние 10 лет. Минимальная температура составила минус 10,6 градуса.

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