Москвичам раскрыли метод борьбы с обморожением

Роспотребнадзор раскрыл москвичам метод борьбы с обморожением. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его данным, наибольшему риску холодовой травмы подвергаются дети, люди в излишне легкой, тесной или влажной одежде, а также те, кто долгое время сохраняет неподвижное положение на морозе. Хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение, злоупотребление алкоголем усиливают вероятность поражения, предупредили граждан.

Выявить обморожение помогут первые признаки: онемение, чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи. В большинстве случаев ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут — рекомендуется поместить пострадавшие участки в теплую, но не горячую воду. Специалисты также призвали не массировать и не растирать снегом кожу, подвергшеюся обморожения, и не согревать ее с помощью открытого огня и электрических приборов. В связи со снижением чувствительности участков тела такой способ может привести к ожогу.

Более серьезная стадия обморожения приводит к образованию волдырей, кроме того, кожа на пораженном участке белеет. В этом случае необходима медицинская помощь. Согласно сообщению ведомства, наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением — у пострадавшего нарушается координация движений, путается речь, начинается дрожь.

«Предотвратить травмирующее воздействие холода поможет одежда, сохраняющая тепло. Максимально эффективно согреют несколько слоев свободной одежды, надетые один на другой», — заключили в Роспотребнадзоре.

В январе Росгидромет рассказал о 12-градусных морозах в феврале. В последний месяц зимы в столице может установиться температура, характерная для этого времени года.

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