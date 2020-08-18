Москвичам раскрыли методы борьбы с гигантскими оранжевыми слизнями

Ученые рассказали, как бороться с гигантскими оранжевыми слизнями, которые в этом году наводнили Москву. Методы они раскрыли «Комсомольской правде».

По словам специалистов, такие лузитанские слизни характерны для Западной Европы, где мягкий климат. И. возможно, оттуда они были завезены с саженцами в Россию, и прижились в столичном регионе из-за характерных для него в последнее время теплых зим.

Как пишет издание, слизни выползают по ночам, чаще встречаются после дождя на тротуарах. Травить их химикатами не рекомендуется. «Прежде чем бороться с напастью, нужно провести биологическое исследование биологии этих слизней в условиях Москвы», — советует кандидат биологических наук, сотрудник Дарвиновского музея в Москве Тимофей Левченко. Он считает, что так можно найти слабое место слизней, а просто травить их химикатами — это означает навредить природе.

Другой специалист, энтомолог Дмитрий Желницкий, предупреждает, что такие моллюски несут наибольшую угрозу цветникам в парках, а также дачникам, садоводам и фермерам, так как все, растущее близко к земле, их корм.

Ученые советуют попробовать народные методы борьбы со слизнями. Например, поставить на участке налитое в блюдце пиво, его запах привлечет моллюсков и они погибнут. Другой способ — купить в садовом магазине отравленные гранулы-приманку с метальдегидом и разбросать их по участку. Они не токсичны для домашних животных и не вредят даже дождевым червям, подчеркивают специалисты.

В июле жители Москвы пожаловались на поселившихся в парках и дворах огромных оранжевых слизней. По их словам, моллюски очень много едят — за день они могут уничтожить несколько кустов, и быстро плодятся. При этом уничтожить их крайне трудно.

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