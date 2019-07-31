Москвичи пожаловались на нашествие огромных слизней

В центре Москвы поселились огромные оранжевые слизни. Внимание на них первыми обратили жильцы дома на 3-й Тверской-Ямской улице, сообщает портал «Вести.ru».

По словам местных жителей, слизни очень много едят — за день они могут уничтожить несколько кустов, и быстро плодятся. При этом уничтожить их крайне трудно.

Как пояснил порталу зоолог Илья Гомыранов, обнаруженные в столичном дворе брюхоногие моллюски относятся к виду Arion lusitanicus. «Он изначально жил в Португалии и потом все севернее, севернее расселялся по территории Европы. В последние годы уже отмечается на юге России», — рассказал специалист, отметив, что в Москву слизней могли завезти вместе с землей или растениями в ходе благоустройства.

При этом, уточнил глава Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, у Arion lusitanicus нет естественных врагов в центре Москвы, поэтому их популяция может разрастись очень быстро. Так, одна особь за один раз может отложить до 100 яиц.

В то же время слизни представляют опасность для горожан, так как являются переносчиками различных паразитов, в том числе бычьего цепня, который селится в кишечнике человека и вырастает до 10 метров в длину. В группе риска в первую очередь находятся дети, которых может привлечь яркая окраска брюхоногих.

Специалисты советуют не прикасаться к слизням голыми руками, не брать их в рот и не допускать, чтобы их ели домашние животные, так как они тоже могут заразиться. Кроме того, рекомендуется сообщать о появлении брюхоногих рядом с домом городским службам.

Ранее в июле сообщалось, что гигантские американские летающие тараканы давно стали привычными обитателями разных городов России, в том числе Москвы. По словам специалистов, эти насекомые живут рядом с человеком и питаются остатками человеческой пищи, как и их привычные россиянам рыжие собратья.

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