Москвичам раскрыли особенности лечения на дому. Об этом агентству «Москва» рассказала психолог, заведующая патопсихологической лабораторией клиники первого эпизода психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Ирэн Фукс.

По ее словам, лечение дома при легких симптомах заболевания будет более эффективным, чем в больнице. «Если по показаниям врача процесс выздоровления возможен дома, в окружении близких, в безопасной, уютной и знакомой обстановке, то создается ощущение спокойствия, доверия и безопасности, что может оказать благоприятное влияние на процесс выздоровления», — объяснила она.

При этом если пациенту необходима госпитализация, для более быстрой адаптации организма к новым условиям необходимо завести общение с соседями по палате и регулярно поддерживать связь с близкими.

24 марта москвичам, зараженным коронавирусом в легкой форме, разрешили лечиться на дому. Распоряжение действует до 30 марта.

Ранее москвичам раскрыли способ отличить мнимые симптомы коронавируса от настоящих. Склонным к тревоге москвичам посоветовали несколько раз измерить температуру, принять комфортную позу. Если симптомы мнимые, через несколько минут дыхание должно выровняться, одышка и давление — уйти.

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