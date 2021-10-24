Москвичам раскрыли правила подготовки дачного участка к зиме

Агроном государственного бюджетного учреждения «Озеленение» Елена Назарова в беседе в «Вечерней Москвой» раскрыла жителям столицы, как правильно подготовить дачный участок к предстоящей зиме.

В первую очередь, по ее словам, необходимо убрать опавшую листву, которая может навредить газону или стать местом обитания насекомых. Вторым шагом она назвала обрезку деревьев — ее необходимо проводить после того, как дерево сбросит всю листву. Также важным этапом является обработка теплиц: хозяевам нужно избавиться от ботвы на грядках и провести дезинфекцию. По окончании очистки теплицу следует просушить и закрыть до следующего сезона.

Немаловажно успеть провести осенние посадки. Для это стоит выбрать культуры, легко переносящие заморозки: по словам эксперта, это лук, свекла, морковь и редис. До заморозков можно успеть посадить и тюльпаны. Среди обязательных манипуляций Назарова также выделила укрытие грядок древесной щепкой, подрезку многолетних растений и побелку деревьев.

Ранее врач-терапевт предупредил о том, что с началом отопительного сезона в Москве пора возвращаться с дачи в город. Он аргументировал это тем, что дачным неутепленным домам ночью свойственны сквозняки и переохлаждения, в результате чего люди могут заболеть.