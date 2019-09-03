Москвичам раскрыли рецепт полезной шаурмы

Приготовить полезную шаурму можно дома с использованием нежирного мяса, соуса из йогурта и свежих овощей. Об этом агентству «Москва» сообщила главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По ее словам, для приготовления вкусной и полезной шаурмы нужно использовать нежирные сорта мяса: филе курицы или индейки, приготовленное на гриле, отварное или запеченное. «Приготовьте соус из нежирного йогурта или сметаны с добавлением лимонного сока и пряных трав, кстати, именно такая шаурма будет ближе к аутентичному варианту этого блюда», — добавила специалист.

Также в шаурму нужно положить побольше свежих овощей: помидоры, огурцы, болгарский перец, морковь и другие. Нельзя забывать и про зелень: листья салата или китайская капуста станут хорошим дополнением блюда.

Стародубова также предупредила о высокой калорийности покупной шаурмы. В нее, по утверждению диетолога, добавляется жирное мясо и много майонеза или других подобных по составу соусов.

«В 100 граммах такого блюда может содержаться от 230 до 350 килокалорий, при этом размер порции составляет в среднем не менее 250-300 граммов, то есть в среднем 690 килокалорий на порцию», — сказала врач.

В конце августа сообщалось, что 98 процентов предприятий, торгующих шаурмой в Москве, работают с нарушениями. К такому выводу пришли специалисты столичного управления Роспотребнадзора. Инспекторы проверили 66 объектов общепита, в 65 из них выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей.

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