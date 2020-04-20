Москвичам рассказали о безвредности домашних животных во время коронавируса

Ученые-эпидемиологи рассказали о безвредности и безопасности домашних животных — они не распространяют коронавирусную инфекцию, и человек не может заразиться от них. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает «Москва. Центр» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что исследование способов заражения COVID-19 шло на протяжении нескольких месяцев. По словам эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Вершининой, пока есть только гипотезы о возможном способе заражения через контакт с животными, но на практике это не подтверждается.

Уточняется, что животные заражаются коронавирусной инфекцией, но не всеми описанными формами этого вируса. COVID-19, с которого началась пандемия во всем мире, совсем им не опасен.

В феврале сообщалось о масштабном отлове диких животных в Москве — это было связано с необходимостью предотвратить распространение смертельного вируса в столице.

В Москве по состоянию на 20 апреля зарегистрировано 2026 инфицированных, общее число с начала эпидемии превысило 26 тысяч. По стране насчитывается больше 47 тысяч зараженных коронавирусом, почти четыре с половиной тысячи из которых зафиксировали за последние сутки.

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