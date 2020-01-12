Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы

Ночь на 12 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

По словам синоптиков, минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ зафиксирована температура минус шесть градусов. В Подмосковье столбики термометров опускались до минус 12 градусов. «Однако даже такие температурные показатели вдвое ниже, чем положено по климатической норме января», — говорится в сообщении.

При этом синоптики назвали такую температуру выдающимся результатом для необычайно теплой зимы 2019-2020.

Морозная погода задержится в столице ненадолго, отметили в центре погоды «Фобос». Так, в понедельник, 13 января, в Москву вернется оттепель. Ожидаются небольшие осадки, ночью около нуля, а днем два-четыре градуса тепла.

5 ноября 2019 года в Москве был зафиксирован новый температурный рекорд. Так, к полудню воздух в столице прогрелся до 10,6 градуса, что стало максимальным значением для этого дня за всю историю метеонаблюдений.

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